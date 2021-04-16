«Извините, Эрдоган не признал Крым»

Почему РФ прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией.



Сооружение в виде московского Собора Василия Блаженного на курорте в Антальи, Турция. Фото: Getty

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Официальная причина — сложная эпидемиологическая ситуация в обеих странах. По данным Ассоциации туроператоров, более 533 тысяч российских жителей приобрели туры на этот период, а вложенная в них сумма составила не менее 32 млрд рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова объявили о приостановлении авиасообщения 12 апреля. По словам Голиковой, решение принято на основе данных, полученных оперативным штабом: «Нами принято решение ограничить регулярные и чартерные авиасообщения, осуществляемые из российских аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и обратно с 15 апреля сего года по 1 июня сего года».

При этом будут доступны вывозные рейсы из Турции и Танзании, а также два рейса в неделю по направлениям Москва–Стамбул, Стамбул–Москва.

В прошлом году авиасообщение с Турцией было закрыто с апреля из-за первой волны заболеваемости COVID-19. С августа 2020-го, когда регулярные рейсы возобновились, в Турции дважды был зафиксирован скачок заболеваемости: в конце ноября, когда ежедневное количество заболевших коронавирусом достигало 30–40 тысяч человек, и в начале апреля этого года. По данным Университета Джонса Хопкинса, в последние дни в Турции фиксируется свыше 50 тысяч заболевших.

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Для сравнения: в РФ в этот же период — по восемь тысяч случаев в день. Однако в ноябре авиасообщение с Турцией не приостанавливалось.

«Если говорить о странах, с которыми у нас открыто авиасообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы видим определенную дестабилизацию ситуации, но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. Напомню, если в Российской Федерации это 45 случаев на 100 тысяч населения, то в Турецкой Республике этот показатель составил 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года», — пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова также добавила, что с момента открытия авиасообщения из трех млн жителей России, прибывших из-за границы, инфицированными оказались 25 тысяч человек, 80% из них прилетели из Турции.

В конце марта турецкое министерство культуры объявило, что с начала года они приняли более миллиона туристов, первое место по турпотоку занимает РФ — 176 тысяч человек.

По данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая, составило 533 200 туристов. Из них более 40% — семьи с детьми. Общая же стоимость забронированных туров составила около 32 млрд рублей.

Первый вице-президент АТОР Владимир Контарович рассказал «Новой», что решение о приостановлении авиасообщения стало для индустрии неожиданным.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Первый вице-президент АТОР Владимир Контарович:

«Все, что связано с коронавирусом, всегда неожиданно. И предвидеть именно такое решение, конечно, было трудно. Количество людей, которые попали под запрет полетов, почти полмиллиона. Деньги, которые они вложили, вернуть очень сложно, они же не лежат стопочкой в сейфе, большая часть этих денег уже заплачена авиакомпаниям, гостиницам. Для того чтобы туроператор смог вернуть эти деньги туристам, нужно, чтобы авиакомпании и гостиницы вернули их туроператорам. А произойдет ли это и, если произойдет, насколько быстро, нам вообще непонятно. Но я уверен, что авиакомпании и отели согласятся перенести туры на тот момент, когда авиасообщение откроют».

Если в Турцию турпоток всегда был большим, особенно на майские праздники, то с Танзанией дела обстояли иначе. По словам Контаровича, туры в этом направлении купили около шести тысяч человек.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за 2020 и 2021 годы из этой страны были завезены 12 случаев малярии, однако почему авиасообщение приостановлено именно сейчас, Попова не объяснила.

За два дня до объявления о приостановлении авиасообщения с Турцией президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган рассказал журналистам, что на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать Крым российским: «Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов, что никакой политической подоплеки в решении о сокращении регулярных и чартерных рейсов в Турцию нет: «Ситуация исключительно носит эпидемиологический характер, она связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции».

Однако вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем аккаунте на Facebook написал пост, в котором назвал отмену отпусков в Турции «проверкой на патриотизм для россиян». По мнению Косачева, «после заявлений президента Эрдогана по Крыму отдых в этой стране должен стать морально неприемлемым для российских граждан».

«Почему не принято решение отправлять в Турцию привитых людей и людей с антителами, ведь это помогло бы прививочной ситуации в нашей стране? — говорит Владимир Контарович (АТОР). — Пока решения принимаются так непрозрачно, у нас и возникают все эти конспирологические теории».

По словам вице-президента АТОР, основной альтернативой Турции для российских туристов является Египет. В начале апреля в интервью египетской газете Аль-Ахрам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил о скором возобновлении прямых рейсов из РФ на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Помимо Египта альтернативой Турции Владимир Контарович называет Мальдивы, Сейшелы, Грецию и ОАЭ.

Что о приостановлении авиасообщения с Турцией думают российские граждане, которые купили билеты на даты с 15 апреля по 1 июня.

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ЧТО ГОВОРЯТ ГРАЖДАНЕ

Алина, учительница русского языка:

«Вообще, это вызывает уже какой-то истеричный смех. Я копила очень долго на эту поездку, откладывала с мизерной зарплаты школьного учителя, чтобы мне сейчас сказали: «Извините, Эрдоган не признал Крым российским, поэтому Турция для вас закрыта». Мне пока не сообщили, что сделают с моими билетами, вернут мне деньги или на что-то обменяют. Идти на поводу нашей власти и нести деньги в российские курорты я точно не буду».

Ксения Сабинина:

«Мы планировали лететь в Турцию 15 мая, а возвращаться 22 мая. Отель мы забронировали в Олюденизе — сквозь него проходит Ликийская тропа. Я давно хотела попасть в эти места, там волшебные виды. Билеты нам обошлись в 15 тысяч на каждого, а за 6 ночей в отеле мы заплатили 35 тысяч».

Билеты на самолет мы покупали на «Победу» через «Тиньковтревел», там мы и попросили отмену. В понедельник нам ответили, что ждут официального сообщения о закрытии границ. «Победе» мы тоже писали, нам пока не ответили. Знакомые говорят, что звонили на горячую линию «Победы», там подтвердили, что будут все возвращать. Ждем. Альтернативу будем искать. Но, наверное, в России».

Ольга Воробьева, редактор:

«Я купила билет в Турцию на 18-е, обратно — на 24-е в «S7». На сайте у них написано, что они будут возмещать полную стоимость билетов. Поскольку у меня ситуация, что мне уезжать надо уже на этой неделе в воскресенье, я поняла, что мне деньги за билеты на самолет никто не успеет вернуть к этому времени, а у меня не такие большие сбережения, чтобы купить еще один билет. Поэтому я даже не рассматривала какие-то альтернативы, чтобы поехать за границу. Я жду возвращения или переноса билетов на другие даты, может, на лето».

Юлия, тату-мастер:

Билеты были на 18 апреля на 6 дней 5 ночей. Возвращать деньги отказались, несмотря на страховку о невыезде, мол, форс-мажор и в этой ситуации деньги не возвращают. Искать альтернативу, конечно, будем, но только не в Крым и не в Сочи. Но за ту стоимость, по которой мы брали тур, мы вряд ли что сейчас забронируем».

Ира Козловских, сотрудница экологической организации:

«Мы прилетели в Турцию 6 апреля, а обратные билеты у нас куплены на 13 мая. Авиакомпания «Победа» прислала нам сообщение, что можно будет вернуть билеты или будут организованы возвратные рейсы, 14 апреля они обещали прислать нам график возвратных рейсов.

Неприятная ситуация с билетами, конечно, но я думаю, что мы разберемся».

Алина Применко:

«Я купила путевку 19 марта. 17 апреля я должна была улететь вместе с четырехлетней дочкой. Это должна была быть ее первая поездка и наш первый отпуск вдвоем. Я могу либо поменять даты поездки и доплатить в случае надобности, либо перенести поездку на те же даты через год, либо доплатить и поехать на Кубу, но доплатить нужно 200 тысяч. Сейчас у меня испорчено настроение и нет моральных сил на организацию нового отдыха».

P.S.Некоторые авиакомпании уже заявили, что пассажирам либо вернут деньги за билеты, либо, по желанию, изменят дату вылета. В числе таких авиакомпаний и Turkish Airlines. Однако российским гражданам все еще не сообщили, какой будет процедура возвращения денежных средств. У офисов Turkish Airlines в Москве и в Санкт-Петербурге уже второй день собираются длинные очереди из желающих сдать или обменять свои билеты.Фариза Дударова

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