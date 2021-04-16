 

Рада разрешила брать отпуск при рождении ребенка отцу и другим членам семьи

16.04.2021, 2:00, Новости дня
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Закон дополнил Кодекс законов о труде и закон об отпусках новым видом отпуска – отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемым за счет работодателя.

“Такой отпуск будет предоставляться одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка являются одинокими матерью (отцом)”, – пояснили в парламенте.

Закон также дал право работникам обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск и возможность установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери.

Контекст:Верховная Рада Украины приняла 1 декабря 2020 года в первом чтении законопроект №3695, уравнивающий права матерей и отцов по уходу за ребенком.
В пояснительной записке к законопроекту отметили, что не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.
Авторы законопроекта признали, что закрепился дискриминационный подход, по которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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