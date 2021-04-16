 

Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД: инспекторы раскрыли секреты

16.04.2021, 1:56, Разное
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Инспекторы ГИБДД могут организовать пост практически в любом месте на дороге. Они преследуют разные задачи, но главная из них – выявление нарушителей.

По словам дорожных патрульных, легче всего выявить нетрезвых водителей. В холодное время года у них часто запотевают окна, а в тёмное время суток они зачастую ездят с выключенными фарами, поскольку в этом случае не загорается приборная панель, свет от которой режет глаза пьяному автомобилисту. Кроме того, инспекторы часто дежурят у магазинов, где продают алкоголь, сообщает РИА ФАН.



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