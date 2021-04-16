Исследование показало риск повторного заболевания COVID-19 у молодых здоровых людей



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В исследовании принимали участие около трех тысяч рекрутов корпуса морской пехоты США – здоровых, физически развитых люди в возрасте 18-20 лет. В начале исследования, в мае 2020 года, все участники прошли тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В это время ни у кого из них не было активного COVID-19. Далее за ними наблюдали до ноября 2020 года, ПЦР тесты участникам проводили каждые две недели.

Из 189 человек, у которых в начале исследования были антитела к коронавирусу (сероположительных), за период наблюдения заболели COVID-19 около 10%. Среди людей, у которых иммунитета не было (сероотрицательных), заболеваемость составила около 50%.

Ученые считают, что риск повторного заражения связан с уровнем различных видов антител в крови. Нейтрализующие антитела к коронавирусу в начале исследования были лишь у 33% людей, которые позже были реинфицированы. У сероположительных участников, которые не заразились повторно, эти антитела встречались в 83% случаев.

После перенесенного COVID-19 пожилые люди защищены всего на 47% – крупнейшее исследование

Большинство людей защищено от повторного инфицирования SARS-CoV-2 не менее полугода. Однако ученые выяснили, что у пожилых риск реинфекции высок.

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У людей, не имевших иммунитета в начале исследования, при инфицировании антитела вырабатывались лучше, чем у заразившихся повторно. По сравнению с инфицированными впервые, у участников с реинфекцией вирусная нагрузка была ниже в среднем примерно в 10 раз. Однако его значения указывали на то, что при повторной инфекции многие из них могут заражать окружающих.

В сероположительной группе было больше бессимптомных случаев COVID-19 – 84%, в сероотрицательной – 68%.

«Наше исследование показало, что некоторые люди с низким уровнем нейтрализующих антител были инфицированы повторно. Это указывает на то, что переболевшие люди со временем могут становиться снова чувствительными к новому инфицированию SARS-CoV-2. Часто такая инфекция может быть бессимптомной», ‑ сказала Дон Уайр (Dawn Weir) из Военно-морского медицинского исследовательского центра.

Уайр считает, что результаты этого исследования можно спроецировать на всех молодых людей, независимо от их рода деятельности. Иммунитет, который дает перенесенная инфекция, может быть недостаточным. Это утверждает о том, что вакцинация нужна даже переболевшим.

Данные этого исследования согласуются с результатами других научных работ. Недавно исследование, которое охватило около четырех миллионов жителей Дании, тоже показало, что у людей младше 65 лет, которые не болели COVID-19, риск заражения в пять раз выше, чем у тех, кто уже перенес инфекцию.