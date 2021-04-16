«Преступление было совершено умышленно»

Суд арестовал обоих руководителей «Невской мануфактуры», сгоревшей в Петербурге накануне.

Нарушения правил пожарной безопасности в шестиэтажном производственном здании АО «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, где 12 апреля случился самый крупный в Петербурге пожар за последние 19 лет, инспекторы МЧС фиксировали при каждой проверке, а те проводились как минимум дважды в год. На протяжении нескольких лет проверяющие выносили предписания, которые с завидным постоянством не выполнялись. И только когда здание почти полностью сгорело и устранять стало нечего, а в огне погиб человек, мгновенно нашлись виновные в многолетнем беспорядке.

Пожар на «Невской мануфактуре» тушили почти трое суток. Задействовали 347 пожарных и спасателей, 69 единиц техники, два вертолета МЧС и два вертолета Западного военного округа Минобороны РФ. Огонь уничтожил не только производственное здание, но и рядом стоящее общежитие для мигрантов. При ликвидации пожара погиб командир 64-й пожарно-спасательной части 31-летний Илья Белецкий. Пострадали пять человек, из них двое — пожарные той же 64-й части Антон Соколов и Борис Старковский. Оба сейчас в тяжелом состоянии в петербургских больницах.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Сразу после пожара 12 апреля ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило два уголовных дела: по ст. 109 ч. 1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (расследуется центральным аппаратом СК РФ) и по ст. 238 ч. 2 п. «в» УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека». Подозреваемыми по второму делу объявлены генеральный директор АО «Невская мануфактура» 47-летний Максим Макеев и его заместитель 36-летний Алексей Михневич. Двух предполагаемых виновников трагедии задержали утром 13 апреля, когда здание «Невской мануфактуры» еще вовсю горело. Задержанию они не противились, в отличие от ареста.

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14 апреля в Невском районном суде оба руководителя «Невской мануфактуры» попросили о домашнем аресте или запрете определенных действий.

Защитник Макеева Василий Чугудаев ссылался на то, что у 47-летнего мужчины серьезные проблемы с сердцем (последний раз к кардиологу он обращался в ночь задержания) и несовершеннолетний ребенок на иждивении. Также адвокат подчеркнул, что Макеев не скрывался от полиции и следствия, а сразу согласился сотрудничать.

Максим Макеев с адвокатом в Невском районном суде. Фото: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру

Защита Михневича была еще убедительнее. По словам адвоката Максима Соболева, у замдиректора «Невской мануфактуры» на содержании жена, двое малолетних детей и родители-инвалиды. Сам Михневич в декабре переболел ковидом, и в больнице у него нашли камни в почках. Защитник уверял, что здоровье и жизнь всех членов семьи значительно ухудшится, если арестуют ее главу.

— Но главное, — отметил Соболев в суде, — следствием не установлена причастность Михневича, так как еще никто не знает, из-за чего начался пожар. Загорелось помещение арендаторов, использовавших легковоспламеняющиеся материалы. В первую очередь они должны были позаботиться о пожарной безопасности.

Как рассказали «Новой» в ГСУ СК РФ по Петербургу, число подозреваемых по второму уголовному делу действительно вскоре может увеличиться. На сегодняшний день пожарные дознаватели еще не установили точно место, источник и причину возгорания. Как только специалисты сделают свое заключение, к уголовной ответственности будут привлечены и те, кто допустили нарушения, приведшие к пожару. Но Макеев и Михневич, по мнению следствия, в любом случае не избегут ответственности, поскольку они изначально знали о нарушениях, но ничего не предприняли для их своевременного устранения.

Справедливости ради отметим, что Михневич числится на руководящей должности в «Невской мануфактуре» с марта 2019 года, а Макеев — с февраля этого года. Нарушения правил пожарной безопасности в здании на Октябрьской набережной, 50, по данным петербургского ГУ МЧС, начали фиксироваться гораздо раньше — с 2016 года. Но на протяжении пяти лет проверяющие ограничивались предписаниями и штрафами.

Алексей Михневич в зале суда. Фото: Павел Каравашкин / Фонтанка.ру

Доводам защиты обвинение противопоставило свои. По словам прокурора, и Макеев, и Михневич, находясь на свободе, могут скрыться или помешать следствию.

— Они руководили компанией, а значит, знакомы с арендаторами и способны повлиять на показания свидетелей, — пояснил обвинитель, настаивающий на заключении подозреваемых под стражу. — Преступление было совершено умышленно и из корыстных побуждений: потребителям оказывались небезопасные услуги, в результате чего причинена смерть по неосторожности.

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В здании не установлены системы пожаротушения, дымоудаления, оповещения об эвакуации и др. Всего последний, мартовский акт проверки зафиксировал девять нарушений.

Судья Невского районного суда Петербурга Татьяна Михайлова согласилась с доводами прокуратуры и следствия, отправив Макеева и Михневича на ближайшие два месяца в следственный изолятор. Защита обоих намерена обжаловать арест.

Нина Петлянова

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