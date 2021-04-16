Рада приняла законы о льготной растаможке “евроблях”

Законопроект №4643-д, который предусматривает введение льготной ставки растаможки на 180 дней с момента вступления закона в силу, поддержало 235 парламентариев, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект закона №4644-д об упрощенном таможенном оформлении приняли 237 голосами “за”.

После вступления законов в силу в течение льготного периода (180 дней) таможенное оформление подержанных автомобилей, ввезенных для личного пользования, не будет зависеть от стоимости автомобиля и будет рассчитываться по специальной формуле.

Речь идет только о транспорте, с года выпуска которого прошло не более пяти лет и который по состоянию на 31 декабря 2020 года находился в таможенном режиме временного ввоза или транзита, сказано в законе, подготовленном ко второму чтению.

Для участников боевых действий при условии документального подтверждения их пребывания в зоне операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу закона о льготной растаможке льготный период составляет 270 дней.

Действие законов не будет распространяться на автомобили, которые ввезены с территории страны-агрессора России, с оккупированных территорий, а также на транспорт старше пяти лет и на авто, которые не соответствуют экологическим нормам “Евро-2” и выше.

Сумма налога будет рассчитываться по такой формуле: Ставка = Ставкабазовая + Vе + Fе.

При этом ставкабазовая – ставка налога в евро за одну единицу транспортного средства, определяется, исходя из количества лет, прошедших с года изготовления транспортного средства.

Vе – ставка налога в евро за одну единицу транспортного средства, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего автомобиля в см³ на коэффициент:

€0,25 за 1 см³ объема цилиндров двигателя — для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 см³ (включительно);

€0,2 за 1 см³ объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя 2001–3000 см³;

€0,25 за 1 см³ объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя 3001–4000 см³;

€0,35 за 1 см³ объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя 4001–5000 см³;

€0,5 за 1 см³ объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 см³.

Fе – ставка налога в евро за одну единицу транспортного средства:

€0 – для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, а также для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими);

€100 – для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем).

Контекст:Упрощенный механизм растаможки автомобилей на еврономерах (так называемых евроблях) действует в Украине с ноября 2018 года.

В июне прошлого года группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находилось 750 тыс. “евроблях”, в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в ноябре прошлого года предупредил, что больше государство не будет идти на уступки “евробляхерам”.

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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