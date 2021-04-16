Байден назвал сферы, в которых США могли бы сотрудничать с Россией

“Мы могли бы вместе с Российской Федерацией решить критически важные вызовы для мира. Могли бы иметь вместе дело с ядерной угрозой от Ирана. Могли бы действовать в глобальных масштабах, бороться с изменением климата”, – отметил Байден.

Он сказал, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией, однако назвал условие, при котором это возможно.

“Если Россия будет нарушать интересы Соединенных Штатов, мы будем реагировать должным образом, будем защищать наш народ, наших союзников, наши институты”, – подчеркнул глава Белого дома.

Контекст:США 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

В сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма.

Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.

—