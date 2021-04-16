В Моршине проведут эксперимент – хотят вакцинировать от COVID-19 все население

В Моршине проживает 4239 человек. По данным заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.

“Проектом предусмотрена вакцинация большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания здесь людей, которые приезжают для восстановления здоровья”, – говорится в сообщении.

Директор департамента здравоохранения обладминистрации Орест Чемерис пояснил, что по инициативе городского головы Моршина ОГА обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений.

По его оценке, массовая вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% иммунной прослойки и создаст максимально безопасные условия для людей, приезжающих на курорт для отдыха и реабилитации, в том числе после заболевания COVID-19.

Кроме того, реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от коронавируса в отдельно взятом населенном пункте, считают в областном департаменте здравоохранения.

Для проекта будут задействованы две бригады пункта вакцинации в Моршинской городской больнице и одна мобильная бригада в Стрыйской центральной районной больнице.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.

С начала кампании вакцинации сделали 419 300 прививок от коронавируса. 15,7 тыс. человек вакцинировали за прошлые сутки.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта.

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