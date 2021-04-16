Степанов сказал, ужесточат ли карантин в Украине на майские праздники

На вопрос журналиста, планирует ли правительство вводить жесткие ограничения на пасхальные и майские праздники, глава Минздрава сказал, что в этот период будет действовать особый режим.

“Мы будем просить граждан, чтобы ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей”, – отметил Степанов.

Он добавил, что в Киеве и в целом по стране видна положительная динамика.

“Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны – Ивано-Франковская и Закарпатская”, – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что развитие эпидемической ситуации “зависит от нас всех”.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, по состоянию на 15 апреля 13 регионов Украины относятся к “красной” зоне эпидемической опасности. Три области – Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”

Контекст:30 марта Степанов говорил, что Украину терроризирует “британский” штамм коронавируса. Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний, отмечал глава Минздрава.

Первые случаи “британского” штамма коронавируса были подтверждены в Украине в начале марта у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов говорил, что такой штамм уже выявлен по всей Украине.

Всемирная организация здравоохранения отмечала в конце марта, что “британский” штамм коронавируса выявлен в 125 странах.

14 апреля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине эпидемия COVD-19 идет на спад.

По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили в 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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