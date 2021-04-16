 

Степанов сказал, ужесточат ли карантин в Украине на майские праздники

16.04.2021, 1:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На вопрос журналиста, планирует ли правительство вводить жесткие ограничения на пасхальные и майские праздники, глава Минздрава сказал, что в этот период будет действовать особый режим.

“Мы будем просить граждан, чтобы ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей”,  – отметил Степанов.

Он добавил, что в Киеве и в целом по стране видна положительная динамика.

“Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны – Ивано-Франковская и Закарпатская”, – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что развитие эпидемической ситуации “зависит от нас всех”.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, по состоянию на 15 апреля 13 регионов Украины относятся к “красной” зоне эпидемической опасности. Три области – Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”

Контекст:30 марта Степанов говорил, что Украину терроризирует “британский” штамм коронавируса. Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний, отмечал глава Минздрава.
Первые случаи “британского” штамма коронавируса были подтверждены в Украине в начале марта у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов говорил, что такой штамм уже выявлен по всей Украине.
Всемирная организация здравоохранения отмечала в конце марта, что “британский” штамм коронавируса выявлен в 125 странах.
14 апреля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине эпидемия COVD-19 идет на спад.
По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили в 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Эксперт: Навальный не стал для Дальнего Востока фигурой номер один

11.08 / Минск пообещал доказать иностранное вмешательство в дела Белоруссии

12.09 / Орбиту МКС решили скорректировать из-за американского спутника

04.12 / Le Figaro – французский сенатор оценил российскую армию и сделал вывод — с Москвой нужен диалог

22.07 / Из-за COVID-19 Международный суд ООН продлил РФ срок подачи ответа на иск Украины

30.08 / Инфекционист раскрыла, почему мужчины умирают от коронавируса в полтора раза чаще

18.02 / Беспорядки из-за ареста рэпера продолжились в Испании

16.07 / Путин: Бюджет должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции

23.03 / Ученые из ОАЭ планируют выводить сверхустойчивые культуры в космических теплицах

15.12 / Россия запретила ввоз птицы из Ирландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика