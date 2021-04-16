 

В США назвали дату введения новых санкций против России

16.04.2021, 1:02, Разное
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США готовятся ввести новые санкции против России. Среди них – ограничительные меры против российского госдолга.

Приказ запретит американским банкам и финансовым организациям приобретать облигации напрямую у Центробанка России, Министерства финансов России и Фонда национального благосостояния. По данным американских медиа, ограничительные меры вступят в силу после 14 июня, сообщает Ura.ru.



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