 

СМИ: Пентагон передумал отправлять корабли в Черное море

16.04.2021, 0:51, Новости дня
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Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания из числа американских чиновников заявили, что Вашингтон решил не отправлять эсминцы в Черное море, чтобы «избежать ненужной эскалации ситуации». Отмечается, что проход кораблей был отменен по множеству причин, в том числе из-за нежелания «провоцировать Москву», передает РИА «Новости».

Накануне американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил источник в турецком МИД. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о том, что отказ США от отправки двух кораблей в Черное море будет способствовать разрядке ситуации в регионе, у российских границ остается много американских военных и других стран НАТО.



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