Высылка российских дипломатов из США не затронет постпредство в ООН

Высылка из США 10 сотрудников российской дипломатической миссии не затронет дипкорпус постоянного представительства РФ при ООН, сообщил источник в постпредстве.

«Объявленная Соединенными Штатами высылка российских дипломатов не затронет дипкорпус постпредства РФ при ООН», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

В Министерстве иностранных дел РФ предупредили посла США Джона Салливана о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.