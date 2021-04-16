 

Байден пригрозил РФ новыми санкциями

16.04.2021, 0:30, Новости дня
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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы, сообщил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России.

«Соединенные Штаты не собираются начинать цикл эскалации [отношений] и конфликт с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Если РФ продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры реагирования», – приводит слова Байдена ТАСС.

Глава Белого дома также отметил, что американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», однако считает этот вопрос сложным и признает, что он затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе. При этом Байден напомнил, что «выступал против «Северного потока – 2» в течение долгого времени, с самого начала». «Однако это все еще является вопросом, который находится «в игре», – отметил глава администрации США.

Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Позже Белый дом допустил возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку». В начале апреля Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», которые в мае должны внести в Конгресс для утверждения.



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