 

Жительница Марий Эл скончалась, не дождавшись приезда скорой

16.04.2021, 0:20, Разное
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Врачи четыре часа добирались к ней на лошади из-за отсутствия дорог в деревне.

В Республике Марий Эл врачи скорой помощи не успели спасти умирающую женщину. Они добирались на вызов на санях, запряженных лошадью. Об этом родственники погибшей сообщили изданию «Pro Город Йошкар-Ола».

Жительница деревни Паймыр Моркинского района умерла 27 марта, не дождавшись врачей скорой помощи. Женщина почувствовала себя плохо в пятом часу вечера, жаловалась на сильное давление в сердце. Медиков вызвала ее дочь, но скорая помощь не смогла приехать, поскольку была на другом вызове.

По словам родственников погибшей, они добрались на два часа раньше скорой помощи, хотя ехали с другого конца республики. Врачи были вынуждены оставить машину в соседнем населенном пункте Ямбатор из-за того, что в деревне Паймыр нет дорог. Для проезда медиков родственники наняли сани с лошадью, с помощью которых врачи приехали на вызов только к 21:00. К этому времени гражданка уже умерла. Зафиксировать смерть вызвали полицию, которая была вынуждена откапывать дороги для проезда.

«Не могу по телефону ничего комментировать, это не телефонный разговор, направляйте письменный запрос. Я не в курсе ситуации, коллеги занимались. Обращайтесь к руководству, к заместителю министра здравоохранения республики. Есть ситуации, которые комментируют руководство и руководитель», — ответила «Новой газете» пресс-секретарь министра здравоохранения Марий Эл Ольга Бирючева. Как отмечают местные СМИ, в деревне это не первая смерть, случившаяся из-за того, что медки не усели оказать скорую помощь.

Юлия Баталова

Источник: Новая газета



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