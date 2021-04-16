В Ивано-Франковске формируют отряд добровольцев на случай российского вторжения

Мэр дал соответствующее поручение муниципальной инспекции города.

“Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе”, – написал он.

Марцинкив отметил, что в муниципальной инспекции сейчас есть 36 участников боевых действий на Донбассе.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/288915116138085

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, 12-го и 13 апреля погибли еще двое.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является самой масштабной за последние годы. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. Мендель 12 апреля сообщила, что на восточной границе с Украиной РФ разместила более 40 тыс. военнослужащих, столько же российских военных находится в оккупированном Крыму.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля признал, что к “западным рубежам” России переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск. По его словам, они участвуют в “контрольной проверке войск”. Шойгу также заявил, что Россия “принимает меры” в ответ на “угрожающую военную деятельность НАТО”.

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