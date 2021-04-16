Байден ввел новые санкции против России, СНБО – против контрабандистов. Главное за день

Байден ввел санкции против России

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Америке из-за действий России, которые обозначил как угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Как Байден пояснил в ходе короткой пресс-конференции – еще во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе он дал ему понять, что США дадут пропорциональный ответ на вмешательство в американские выборы, однако не заинтересованы в продолжении конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что “пришло время провести деэскалацию” конфликта на Донбассе.

США ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. Американским финансовым институтам запретили приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Кроме того, США ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Еще до введения санкций агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США сегодня объявят о введении ограничений против России за вмешательство в выборы президента и кибератаки. На фоне слухов о подготовке новых санкций США обвалился биржевой курс российского рубля по отношению к доллару.

В Кремле, комментируя возможность новых санкций со стороны США говорили, что они не поспособствуют встрече президента РФ Владимира Путина и Байдена. Однако в Белом доме заявили, что приглашение встретиться по-прежнему в силе. сотрудничества.

МИД РФ пригрозил США “неотвратимым” ответом на санкции.

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США выводят войска из Афганистана

Военные Соединенных Штатов покинут Афганистан, где находились с 2001 года. Грузия выведет войска из Афганистана вместе с НАТО и под контролем США.

Украина усилила охрану границы на фоне угрозы со стороны РФ

Госпогранслужба Украины задействовала дополнительные силы для защиты границы.

Боевики незаконного вооруженного формирования “ДНР” распорядились подготовить “административные” здания Донецка и бомбоубежища к возможной активизации боевых действий.

Киевская мэрия опубликовала актуальную карту бомбоубежищ.

В Кремле заявили, что Россия ослабит наращивание военной мощи на границе с Украиной только после отказа украинских военных от “провокационных действий на Донбассе”. А в МИД РФ – что действия России у украинских границ не являются “проявлением агрессивных намерений”.

Россия усиливает эскалацию в море

США отменили планировавшийся на 14-е и 15 апреля проход в Черное море американских эсминцев Roosevelt и Donald Cook. В МИД Турции отметили, что США снова смогут запросить проход эсминцев через 15 дней.

В ночь на 15 апреля как минимум пять катеров ФСБ совершали в Азовском море согласованные провокационные маневры в отношении трех украинских малых бронированных артиллерийских катеров

РФ объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений. В МИД Украины подчеркнули, что это незаконно.

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СНБО снова ввело санкции против контрабандистов

15 апреля состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на нем обсуждалась ситуация на Донбассе – в секретном режиме. Президент заявил, что ситуация на Донбассе контролируемая.

Кроме того, СНБО приняло решение о введении второго пакета санкций против 12 юридических и физических лиц за контрабанду.

Также Зеленский инициировал разработку СНБО вместе с Офисом президента и АМКУ “фундаментального законопроекта о статусе олигарха”.

Отдельно в видеообращении Зеленский упомянул, что Украина намерена поддерживать Турцию и наращивать туризм в эту страну, так как президент Турции поддерживает позицию Украины и не признает аннексию Крыма. До этого МИД Турции заявлял, что в конфликте России и Украины Анкара “не принимает чью-либо сторону”.

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине пройден, но смертность еще будет расти – НАН Украины

Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что “период плато пройден”, в Украине началось снижение заболеваемости COVID-19, заявили в Академии наук Украины. Сообщается, что пиковый период смертности от COVID-19 еще не преодолен.

В то же время, по данным Минздрава, в Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19. К “красной” зоне сейчас относятся 13 регионов страны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с госпитализацией тяжелых больных COVID-19 “нет проблем”.

Он также пообещал, что 16 апреля в Украину доставят вакцину Pfizer/BioNTech. За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 15 744 человека, причем в Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки.

Верховная Рада приняла новые законы

15 апреля парламент Украины собирался на два заседания. На первом рассмотрели 1831 из 3128 поправок к “земельным законопроектам”.

На втором, внеочередном, Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского об усилении ответственности за недостоверное декларирование и закон о процедуре деятельности КСУ.

Кроме того, Рада одобрила сертификацию “Укрэнерго” (это поможет интегрировать энергосистему Украины в европейскую) и разрешила брать отпуск при рождении ребенка отцу и другим членам семьи.

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