В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся коронавирусом

Новые случаи подтвердили в 83 регионах России. Лидером по числу больных вновь стала Москва. Суточный прирост в столице составил 2 455. Вторую и третью строчки заняли Санкт-Петербург и Московская область с 719 и 565 инфицированными соответственно, передает оперативный штаб.

В первую десятку регионов также попали Ростовская область (240

случаев), Нижегородская область (211

случаев), Самарская область (196

случаев), Воронежская область (181

случай), Иркутская область (166

случаев), Саратовская область (142

случая), Свердловская область (125 случаев).

Таким образом, с начала пандемии заразились 4,6 миллиона россиян. Количество выздоровевших за сутки выросло на 10 тысяч и составило 4,3 миллиона, число жертв увеличилось на 398 до 104,3 тысячи. Отметим, что Россия занимает пятое место в списке стран по наибольшему количеству инфицированных.

С 18 января во всех регионах страны идет масштабная вакцинация. Граждане могут привиться одним из трех доступных препаратов – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. 23 марта стало известно о вакцинации президента России Владимира Путина. После прививки у лидера не было побочных эффектов.

Специалисты просят россиян не забывать о мерах защиты. В общественных местах (в магазинах, аптеках, театрах, метро и т.п.) необходимо носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.