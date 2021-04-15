Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.

С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.