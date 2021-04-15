Кабмин Украины направил 6,5 млрд грн на вакцинацию от коронавируса

С учетом расходов 2020 года из государственного бюджета на закупку вакцин уже выделили 11,4 млрд грн.

“Правительство приняло все меры по обеспечению Министерства здравоохранения средствами для закупки вакцин и проведения до конца 2021 года вакцинации 70% взрослого населения, которое определено из общей численности населения 41,7 млн человек, по данным Госкомстата на 1 января 2020 года”, – отметили в релизе.

По данным Минфина, вакцинацией планируется охватить 24 млн человек взрослого населения Украины. Для этого необходимо 48 млн доз вакцин с учетом 8 млн доз, которые должны быть получены бесплатно в рамках глобального механизма COVAX.

В министерстве отметили, что для достижения заявленных показателей необходимо делать около 6 млн прививок ежемесячно с мая и до конца 2021 года. В среднем это 250 тыс. прививок в день.

В законе о госбюджете-2021 на “проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, предусмотрено 2,6 млрд грн. Кроме того, около 2,12 млрд грн запланировано на расходы по статье “Общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями”.

Глава Минздрава Максим Степанов 8 февраля заявил, что на проведение вакцинации госбюджетом Украины на 2021 год предусмотрено 3,9 млрд грн.

“Туда непосредственно входит и закупка вакцин”, – уточнил он.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.

С начала кампании вакцинации сделали 419 300 прививок от коронавируса. 15,7 тыс. человек вакцинировали за прошлые сутки.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта.

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