 

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде

15.04.2021, 23:16, Разное
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Гидрометцентр России объявил “жёлтый” уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы по вечер воскресенья.

В службе пояснили, что на выходных в столичном регионе подует сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. При этом воздух будет довольно тёплым – дневная температура составит порядка 19 градусов по Цельсию. Однако в воскресенье утром возможны заморозки, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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