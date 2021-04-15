Володин остается главным публичным политиком Саратовской области

Социологи опросили 1530 человек в 19 городах и населенных пунктах Саратовской области. Володин остается главным политиком региона: о нем и его деятельности знают 82% респондентов.

Депутат областной думы от КПРФ Николая Бондаренко такой популярностью похвастаться не может. Согласно исследованию социологов, проведенного по заказу “МК в Саратове”, о нем знают чуть больше половины опрошенных – 51%.

За спикера ГД на предстоящих думских выборах уже сейчас готовы проголосовать 47% жителей региона. “У Володина положительный баланс конвертации известности и знания о его работе в рейтинг. Еще 20% затруднившихся с ответом – это, фактически, те, кто в последнее время не следил за работой спикера Госдумы или не знает о ней. Часть таких избирателей может решить проголосовать ближе к выборам”, – пишет “МК”.

Потенциальных избирателей Бондаренко гораздо меньше – 23%. Отказывают депутату в поддержке 42% респондентов. “Известность ютуб-политика Бондаренко конвертируется в антирейтинг почти в 2 раза больше, чем в потенциал поддержки”, – отмечают журналисты.

Баланс сил явно в пользу Володина – 47% против 23%. Активность спикера в решении проблем региона дают результат. При этом среди избирателей старше 40 лет преимущество председателя ГД трехкратное.

Что касается партийных предпочтений саратовцев, то 34% готовы голосовать за “Единую Россию”. Компартии отдают предпочтение лишь 14% опрошенных. Но около 10% избирателей склонны к протестному голосованию.

“Личный рейтинг Володина по области почти в полтора раза выше текущего рейтинга «Единой России». Можно ожидать, что если он возглавит региональный список ЕР, то это может дать правящей партии дополнительные голоса и проценты”, – резюмируют журналисты.