 

Манижа рассказала о важной «русской» детали своего номера для Евровидения-2021

15.04.2021, 23:08, Разное
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Певица Манижа ответила на упреки недоброжелателей и раскрыла подробности своего номера на «Евровидении-2021». Как оказалось, она подготовила важную исконно русскую деталь, которая не только улучшить ее результат на конкурсе, но и исправить мнение россиян о ней.
РФ на юбилейном, 65 конкурсе, «Евровидение» представит певица родом Таджикистана. Манижа Сангин подготовила для выступления в Роттердаме песню о русской женщине. Номер артистки, как и текст Russian Women, вызвал множество самых разных откликов. Некоторых зрителей возмутила феминистическая тематика композиции и даже происхождение артистки.

Сама исполнительница не видит ничего плохого ни в защите прав женщин, ни в высмеивании стереотипов. Также не считает она зазорным то, что девушка из таджикского города рассказывает со сцены о русской женщине. Более того, в Роттердаме она ответит на все претензии критиков, для этого Манижа подготовила сюрприз, который увидят все европейские зрители.

Оказывается, у российской представительницы на конкурсе будет необычное платье. Любовь к эксцентричному дизайну Манижа демонстрировала и ранее, однако в этот раз ее наряд будет по-настоящему символичным. Для создания концертного костюма певицы были взяты лоскутки со всех регионов России. Таким образом она воплотит в себе энергетику всех женщин страны. Само выступление для девушки стало настоящим воплощением мечты и сказкой. Каким будет результат работы команды РФ на «Евровидении-2021», станет известно уже конце мая.

Источник: riafan.ru



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