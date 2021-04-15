Ядерный шантаж сработал: Байден «моргнул»

Мира Гасанова| 14 апреля 2021

Итак, президент США Джозеф Байден сам позвонил российскому президенту Владимиру Путину, которого ранее, в середине марта, в интервью журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу назвал «убийцей». Вернее, он дал утвердительный ответ на прямой вопрос журналиста. В ответ на что российский лидер в ироничной форме посоветовал Байдену не пикироваться заочно, предложил американскому коллеге поучаствовать в открытом разговоре в прямом эфире незамедлительно, и пожелал доброго здоровья. В Белом доме сослались на «занятость» президента и заявили, что разговор состоится «в подходящий момент».

Вслед за этим и США, и РФ активизировались в украинском направлении, последовали телефонные звонки Байдена президенту Зеленскому, советника по национальной безопасности Салливана, госсекретаря Блинкена, председателя Объединенного комитета начальников штабов Милли с выражением поддержки Украине перед лицом российских провокаций. А РФ выдвинула войска, тяжелую технику и даже ракетные установки в направлении Украины. Под видом подготовки к учениям «Запад-2021» РФ сконцентрировала в Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму 28 батальонных тактических групп, на оккупированной части Донбасса развернула 14 полков. Весь мир замер в ожидании российской агрессии. США пообещали «не оставить Украину одну» в случае военного конфликта с Россией и начали переброску военных грузов на Украину. Обстановка накалилась до предела и вероятность начала военных действий была весьма высокой, хотя многие эксперты предполагали, что несмотря на нынешнюю эскалацию, в геополитические расчеты Москвы война не входит. Скорее всего Кремль просто шантажирует Запад, война и последующие за этим жесткие санкции в виде отключения от SWIFT, нефтяного эмбарго и ареста русского триллиона РФ не нужны. Это психологическая атака Кремля на Киев и США, и весь вопрос заключался в том, у кого не выдержат нервы.

И вот первым не выдержал Байден. Путин добился своего, и на этом можно ставить точку в нынешнем украинском кризисе. Во всяком случае — пока. Байден, кроме того, что обсудил с Путиным Донбасс, Иран и Афганистан, предложил ему встретиться лично и подтвердил приглашение на климатический саммит в США. Главы двух государств подтвердили, что готовы продолжать диалог по важным вопросам, связанным с глобальной безопасностью, которые касаются не только РФ и США, но и всего мира.

Что же стало побуждающим мотивом для американского президента? Означает ли этот звонок Байдена Путину, что американский лидер повелся на российский шантаж, или все же, как и во время Карибского кризиса, возобладал здравый смысл? На эти вопросы в программе ФЕЙГИН LIVE​ ответили известные российские политологи Андрей Пионтковский и Валерий Соловей.

Андрей Пионтковский:

— Путин того и добивался, теперь уже через две недели армия будет отведена к местам постоянной дислокации, и выглядит это как последствие разговора Байдена с Путиным. Почему состоялся разговор? Думаю, что была коммуникация через Анатолия Чубайса и Джона Керри. Можно предполагать, что доверенным людям Путина было поручено проталкивать этот звонок.

Выглядит этот звонок внешне так, что Байден в последний момент увернулся от лобового столкновения, и российская пропаганда вовсю сейчас эксплуатирует этот тезис – Байден не выдержал и «моргнул». Но вряд ли этот звонок изменит фундаментальное отношение нынешней американской администрации к России. О чем и говорил министр обороны США Ллойд Остин своему украинскому коллеге касательно противостояния агрессии России. Это позиция глубинного государства, а не личное мнение Байдена. И оно не откажется от такой позиции.

Но сегодня, на мой взгляд, Байден допустил роковую ошибку, которая усилила позицию «бешеных» — Патрушева и компании. Ведь за день до разговора Байдена с Путиным началась резкая эскалация тона первых людей бункера, соответственно, и российской пропаганды — Лавров, Шойгу, Песков, Рябков озвучивали прямые угрозы Штатам, мол держитесь подальше от Крыма и Черного моря, останетесь живы. По факту получилось, будто Байден «моргнул» на этот натиск, хотя текст телефонного разговора был подготовлен еще до того, и я считаю, что не обошлось без бывшего госсекретаря Джона Керри – основного козыря Кремля в американской администрации после ухода из Белого дома Дональда Трампа. С учетом его таинственной встречи в делийской гостинице с Лавровым, с которым он привык работать все годы своего руководства госдепом как с доминантным самцом.

Тут надо добавить, что на пост старшего директора по РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме проталкивают кандидатуру руководителя вашингтонского Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана при Центре им. Вудро Вильсона Мэтью Рожански, который прописался в Валдайском клубе. В связи с чем в Вашингтоне даже разразился скандал. Он часто посещает Украину и подталкивает ее к капитуляции. Его даже называют Дмитрием Саймсом №2 (советский разведчик).

То есть, складывается впечатление, что именно эти люди и готовили текст разговора, в котором всего раз, и то мельком, упоминается Украина. Остальное – любимый тезис кремлевских симпатизантов в Вашингтоне о стратегической стабильности, договоре СНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений), что является абсолютной пустышкой. Этот договор был колоссальным прорывом в 1972-73 годах на саммите Никсона с Брежневым, когда стороны поняли, что могут уничтожить друг друга ядерным оружием, и тогда родилась доктрина взаимного гарантирования уничтожения. Поэтому СНВ и был продлен в течении 5 минут. Но кремлевские идеологи делают из этого глобальную тему для обсуждения. И все нарративы Саймса, Рожански, Керри, Киссинджера, Грэма прочитываются большими буквами в тексте разговора. Может, это и не будет иметь последствий в конкретной политике США, но это громадная психологическая ошибка, которая породит уверенность и безнаказанность у «бешеных».

В ходе этого кризиса впервые в мире был продемонстрирован ядерный шантаж в виде передвигающихся железнодорожным путем мобильных ракетных установок с ядерными боеголовками, это стало центром имперского реванша. И он сработал.

Валерий Соловей:

— Как так вышло, что Байден позвонил Путину? Ко мне поступила инсайдерская информация из близкого окружения «человека из бункера», что пришлось заплатить огромную сумму, чтобы этот звонок состоялся. Во-вторых, военные приготовления РФ стали выходить на финишную прямую, знали об этом американская и другие западные разведки, имел место силовой шантаж, предполагающий демонстрацию силы без ее применения. Американцы отнеслись к этой демонстрации архисерьезно. Украина сама не смогла бы выдержать русского удара, во всяком случае — первого, а умирать за Украину никто не хотел, и никто не готов был предоставить ту помощь, которая была бы достаточной, чтобы противостоять российскому вторжению. И третье – вчера, по моим сведениям, РФ выдвинула требования к Украине, в первую очередь о безоговорочной подаче воды в Крым, вероятно среди других условий есть и отказ от вступления в НАТО. Передавать требования Москвы Киеву, скорее всего, будет французский президент Макрон. Как в 2008 году — Саркози, в 2014 — Олланд, так и сейчас -Макрон появится с бумажонкой, закрепляющей территориальные претензии Кремля. И, безусловно, это выглядит как морально-психологическая победа Путина.