 

Греф оценил последствия санкций США против госдолга России

15.04.2021, 22:44, Новости дня
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Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что новые американские санкции против госдолга РФ не приведут к серьезным негативным последствиям для страны.

«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», – приводит слова Грефа ТАСС.

Глава Сбербанка подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов». «Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом», – сказал он.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас санкции введены почти по всем направлениям, а российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к таким условиям.

Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.



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