США решили найти уязвимости в цепях поставок российских компаний

Министерство юстиции США проверяет «десятки» российских компаний на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок, сообщило Reuters.

По словам помощника министра юстиции США Джона Демерса, этот процесс может занять многие месяцы и решение о дальнейших мерах в отношении некоторых компаний, возможно, будет принимать американский Минторг, передает ТАСС.

Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Позже Белый дом допустил возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку». В начале апреля Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», которые в мае должны внести в Конгресс для утверждения.

Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.