 

США решили найти уязвимости в цепях поставок российских компаний

15.04.2021, 22:44, Новости дня
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Министерство юстиции США проверяет «десятки» российских компаний на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок, сообщило Reuters.

По словам помощника министра юстиции США Джона Демерса, этот процесс может занять многие месяцы и решение о дальнейших мерах в отношении некоторых компаний, возможно, будет принимать американский Минторг, передает ТАСС.

Ранее в четверг Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Новые американские рестрикции запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Москва предупредила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Позже Белый дом допустил возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку». В начале апреля Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», которые в мае должны внести в Конгресс для утверждения.

Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.



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