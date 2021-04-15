Зеленский: СНБО введет санкции против второй части контрабандистов. У нас их такой пласт, будто это отдельная профессия

“СНБО будет вводить санкции в отношении второй части контрабандистов. Санкции будут применены к 12 юридическим и физическим лицам, и это тоже не финал. За эти 30 лет у нас такой пласт контрабандистов – такое ощущение, что это как отдельная профессия. Но государство не делало госзаказ”, – заявил он.

Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции.

“Мы видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют двойное, а то и тройное гражданство. С этим вопросом мы тоже разберемся, я считаю, достаточно быстро”, – сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2794895777427447/

Контекст:2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

15 апреля ряд СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства трех украинцев, двое из которых были в санкционном списке “топ-контрабандистов”, – у всех трех нашлись паспорта других государств. Официально эта информация еще не подтвердилась.

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