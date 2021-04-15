Обнародованы лучшие фотографии 2020 года по версии World Press Photo. Фоторепортаж
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фотогалерея
(1 из 8)
Фото: EPA
Трансгендерный мужчина Игнат и его девушка Мария. Автор фото: Олег Пономарев.
Фото: EPA
Медсестра Адриана Сильва да Коста Соуза обнимает 85-летнюю женщину в пансионате для престарелых в Сан-Паулу. Автор фото: Мадс Ниссен.
Фото: EPA
Спор о сносе мемориала освобождения в Линкольн-парке в Вашингтоне. Автор фото: Эвелин Хокштейн.
Фото: EPA
Жительница Йемена ловит рыбу с сыном. Автор фото: Пабло Тоско.
Фото: EPA
Калифорнийский морской лев плывет к маске. Автор фото: Ральф Пейс.
Фото: EPA
Ребенок в машине, припаркованной недалеко от лесного пожара в Португалии. Автор фото: Нуно Андре Ферейра.
Фото: EPA
Спортсмен во время тренировки по боулдерингу в Германии. Автор фото: Адам Претии.
Фото: EPA
Жирафа перевезли в безопасное место после наводнения на острове Лонгичаро в Кении. Автор фото: Ами Витале.
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