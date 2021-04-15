 

В оккупированном Донецке закладывают мешками с песком “админздания” и готовят бомбоубежища – СМИ

15.04.2021, 22:26, Новости дня
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В местном паблике “Типичный Донецк” 14 апреля опубликовали фото, на котором видно, что часть окон “администрации” в Донецке заложили мешками с песком. 

Фото: Типичный Донецк / Telegram

15 апреля паблик обнародовал видео из этой же локации. По данным этого СМИ, из “госучреждений” оккупированного Донецка вывозят архивы, а людям выдали на руки трудовые книжки.

Скриншот: Типичный Донецк / Telegram

Такие же данные у “Новостей Донбасса”. 

По информации сайта, также в городе началась подготовка бомбоубежищ. 

“Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля”, – сказал корреспонденту издания собеседник из “Республиканского травматологического центра”. 

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.
1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, 12-го и 13 апреля погибли еще двое. 
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
лавнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.
Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации Байдена.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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