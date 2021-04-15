Детский сад в форме сердца появится в Хорошево-Мневниках

Детские сады и школы строятся во всех частях Москвы, чтобы в этих учреждениях не было нехватки мест. Более того, сейчас такие здания распределяются по городу равномерно, чтобы каждый ребенок не тратил много времени на дорогу от двери до двери.

Например, за последнее десятилетие в Москве построили 302 здания для дошкольников на 51,3 тысячи мест. Над созданием детских садов работают лучшие архитекторы, чтобы в столице появлялись не просто современные образовательные учреждения, а объекты, которые станут настоящим украшением города.

Так, черно-красный детский сад в авангардном стиле скоро построят в Хорошево-Мневниках. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 225 мест. Здание будет трехэтажным, его общая площадь составит почти три тысячи квадратных метров.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что объект будет выполнен в форме сердца. Несмотря на то, что для оформления здания выбраны черный и красный цвета, большую часть фасада будет занимать витражное остекление. Алой будет бетонная плитка, а черными – стеклопакеты, украшенные металлическими рейками.

В детском саду обустроят музыкальный и спортивные залы, групповые комнаты и кружковые помещения. Прилегающую территорию благоустроят, организуют места для прогулок.

Стоит отметить, что Хорошево-Мневники быстро развиваются. В районе благоустроены шесть скверов, 148 дворов, обустроены 87 детских и 32 спортивные площадки. Также там открыты две станции Московского центрального кольца, отремонтированы 13 объектов здравоохранения, 21 школа и 33 детских сада, возведен Крылатский мост.

Городская среда становится более комфортной благодаря программе “Мой район”. По мнению властей, новые объекты социальной инфраструктуры должны появляться и улучшаться во всех районах столицы, чтобы каждый житель чувствовал себя частью современного и развивающегося мегаполиса.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве спортивного комплекса в Хорошево-Мневниках. Объект планируется возвести до конца 2021 года. Площадь здания составит 19,7 тысячи квадратных метров.