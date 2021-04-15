 

“ЕР” предлагает обновить автопарк скорых в регионах

15.04.2021, 22:22, Разное
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В разгар пандемии часто можно было слышать о нехватке скорых, отметила координатор Сибирского федерального округа ВОД “Волонтеры-медики” Алена Миронова. Несмотря на помощь партии и Минздрава, машин по-прежнему недостаточно, сказала она.

“Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?” – спросила Миронова.

Восполнить нехватку машин скорой помощи – первостепенная задача, ответил замсекретаря генсовета “ЕР”, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Медики должны приезжать к пациентам за минуты, подчеркнул парламентарий.

По его словам, проблема касается как отдаленных сел, так и крупных городов. Необходимо запустить большую всероссийскую программу обновления автопарка скорых, предложил он.

“Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и “Единая Россия” подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина”, — добавил депутат.

Ранее секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным предложил увеличить финансирование программы благоустройства дворовых территорий. Зампред правительства поддержал инициативу.



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