Международные эксперты назвали главную преграду в борьбе с коронавирусом

Международные эксперты назвали факторы, являющиеся главной преградой для борьбы с COVID-19. Как оказалось, мутации и новые штаммы коронавируса появляются именно из-за несправедливого и неэффективного распределения вакцин.

В первую очередь, следует учитывать разное развитие медицины и доступ к лекарствам. Если некоторые европейские государства уже вакцинировали преимущественное количество граждан, то в некоторых регионах мира об этом не может даже идти речи. Это не позволяет победить COVID-19 в глобальном масштабе.

Более того, вследствие указанного факта вирус и далее мутирует и переходит в новые фазы. Американо-британская консалтинговая компания IHS Markit считает, что именно так называемый «вакцинный национализм» дает ряду стран только временные преимущества. Однако по сути при таком раскладе искоренить коронавирус не удастся еще очень долгое время.

Новые штаммы появляются сейчас именно там, где темпы прививок отстают от среднего показателя. Несмотря на то, что наиболее развитые государства производят достаточное количество ампул для всего населения Земли, распределяют их неэффективно. Потому в настоящий момент преодоление SARS-CoV-2 пока можно ожидать только в будущем.

Источник: www.rbc.ru