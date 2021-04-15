Мнение: Страна КВНа против студентов

Отечественнная охранка пошла уже на классические репрессии “против всего живого” – пришли в студенческую газету DOXA, арестовали редакцию. Студенческую газету! Скоты уже совершенно охренели. Сайт, правда, у них еще работает – можно почитать, какую “антисоветчину” они там выкладывали.

https://doxajournal.ru/

Почему не убили и сайт заодно? Думаю, расчет вполне иезуитский: старую редакцию всю посадить, набрать новых “правильных” студентов – и пусть они делают “правильный” студжурнал, исключительно с расписаниями сессий и заметками типа “как готовиться к реферату”.

Но наибольшее отвращение вызывает то, насколько подло был осуществлен сам арест студентов. Вот цитата из Телеграма: “Вчера четверых сотрудников студенческого журнала DOXA суд отправил под домашний арест на два месяца. Юридически им запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59 часов. У них есть целая минута в сутках…” Кажется, что это какая-то странная формальность – зачем оставлена эта “минута свободы”? Чтобы арестованный мог на это время вырваться из квартиры, прошвырнуться по магазинам, встретиться с друзьями в парке, посидеть на лавочке, поглазеть на девчонок, купить себе шаверму в доме напротив? Вроде чепуха какая-то, странный недосмотр.

А на самом деле – никакая не чепуха, а абсолютно намеренная гнусность, придуманная, очевидно, придворными “юристами”-крючкотворами. Читаем дальше: “…поэтому в случае реального срока эти два месяца, проведённые в изоляции, никак не зачтутся”. Вот зачем! Это “домашний арест”, который формально как бы и не арест! Есть же целая минута в сутках, вы о чем?

В последние годы в РФ, хоть и со скрипом, все-таки прошла кое-какая гуманизация, в частности, удалось вставить в уголовно-процессуальный кодекс положение, что все время, проведенное в предварительном заключении, засчитывается подсудимому в срок, причем даже, если я не ошибаюсь – в двойном размере! Такой стимул (хоть и слабенький) для “правоохранителей”- пошевеливаться, не держать “злодеев” в допре месяцами и годами, быстрее передавать дела в суд… “Охранителей”, понятно, эта норма все это время бесконечно бесила и выводила из себя – и вот они “придумали”, как ее нивелировать. Ну разве не скоты?

Наши охранители в штатском, коих тоже полно во всех соцсетях и СМИ, уже дружно вопят по поводу ареста студентов из Доксы – мол, им “поделом”, “а чё это они?”, “зачем они писали про митинги”, “они были смутьяны” и прочий сервильный и верноподданический бред. В реальности студенческие стенгазеты на то и газеты, чтобы писать о чем угодно. Помню, мы в свое время – в 1985 году – тоже затеяли (я был на первом курсе) издавать студенческий журнал факультета психологии “Душа и воля”, где публиковали (аж в 5 экземплярах!) что угодно – от фельетонов до переводов Гуссерля от нынешнего профессора Института Психологии АН РФ Коли Алмаева. И нас тоже пытался “запретить” факультетский партком – причем даже не читая, просто за слово “воля” в названии (оно и тогда считалось ужасно крамольным).

Но вообще – я бы сказал, что такие “Доксы” спасали честь российско-советского студенчества, которая давно уже закатилась под плинтус. Очень правильно сказал об этом в том же Телеграм-канале известный Сталингулаг (то есть простой неходячий инвалид Саня из Дагестана, имеющий, однако, почти полмиллиона подписчиков): “Об этом очень неприятно говорить, но давайте честно: российское студенчество последних десятилетий – это самое позорное социальное явление, не создавшее ничего, кроме собственных страхов и неврозов, разрозненные инфантилы, которые отказались от собственных смелых мечт, выбравшие довольствоваться лживыми старческими сказками. Ребята из DOXA пытались хоть как-то это изменить, и именно поэтому страна КВНа ответила им со всей жестокостью”.

Это, увы, именно так. Студенты в России – это какая-то удивительно инертная плесень. Но ведь – были проблески! И их старательно затаптывают.