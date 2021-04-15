Имела неосторожность родить – Личное мнение

Певица глоткой Мария Максакова назвала своих детей результатом неосторожности.



Фото: Соцсети

Вот они — эти дети на фото: мальчик и девочка. Стоят вместе с папой, с которым и живут, пока Мария скачет по разным странам то ли весёлой вдовой, то ли «жертвой кровавого режима».

Пожалуй, процитирую Машу:

Прячась за их спинами, Тюрин (отец детей) просто меня грабит, издевается. Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?!

Дети подали в суд на Максакову, которая, повторю, с ними не живёт и их не воспитывает, с требованием передать им квартиру.

Вот как на это реагирует Маша:

Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней.

Я не в курсе, кто в этой истории имеет больше прав на квартиру: дети и отстаивающий их интересы отец, или Мария Максакова.

Это, в контексте, совершенно не важно.

Важно другое: женщина, которая употребляет словосочетание «имела неосторожность родить» применительно к своим детям, не должна иметь к ним никакого доступа.

Это во-первых.

Во-вторых: да, когда дети подают в суд на мать, — это действительно ненормально, только вот Максакова им — разве мать?

Какая мать назовёт своих детей результатом «неосторожности»? Выносить в матке и родить писей — это не значит быть матерью. Мать детям Максаковой — это их отец. Он им — и отец, и мать.

А Мария — это чужая тётка, которую расстроили негодники-дети: подали на неё в суд так, что бедная женщина «была убита горем несколько дней». В конце концов, если она «имела неосторожность родить», то что она — «теперь раб до конца жизни»?

Ну, вообще-то, да: настоящая, нормальная мать — да, но только к Марии Максаковой это определение не имеет ровным счётом никакого отношения.

Отдала двоих детей отцу, ускакала в чужую страну с новым мужиком, а теперь вот «убита горем»: ах, какими плохими оказались дети, которых она «имела неосторожность родить».

К чему это я?

Низкий человек, в какие бы одежды он ни рядился, какие бы личины ни примерял, какими бы высокими словами ни прикрывался, себя проявит всегда.

И когда это случается, я обязательно об этом пишу, чтобы общество — вы, мои дорогие, — отворачивались от таких людей раз и навсегда.

Я — не более чем санитар леса, который делает наше общество здоровее. Противная работа, неприятная, но кто-то же должен её выполнять.

Женщина, для которой дети — результат «неосторожности», имеет, по-вашему, право называться матерью?

При каких обстоятельствах вы бы могли употребить применительно к своим детям фразу: «имела неосторожность родить»?

—