 

Ученые сравнили риски тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna с AstraZeneca

15.04.2021, 21:50, Новости дня
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Вероятность возникновения церебрального венозного тромбоза после вакцинации препаратами от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сопоставима с аналогичными рисками, вызванными применением вакцины от AstraZeneca, выяснили ученые Оксфордского университета.

У более 480 тыс. человек, привившихся вакцинами Pfizer или Moderna, тромбоз в венах головного мозга может возникнуть в четырех случаях на миллион, у привившихся препаратом AstraZeneca – пять случаев на миллион, передает РИА «Новости».

Как показало исследование, что риски образования тромбов в мозге гораздо выше у тех, кто уже переболел коронавирусом. Так, у более 500 тыс. перенесших COVID-19 церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. То есть, риск образования тромбов вследствие коронавируса в десять раз выше, чем от вакцин Pfizer или Moderna, и в восемь раз по сравнению с применением вакцины AstraZeneca. Ученые отметили, что церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших коронавирусом в возрасте младше 30 лет, а вероятность возникновения тромбов из-за COVIВ-19 в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.

Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.

Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.

Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.

Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.



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