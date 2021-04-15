По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

Ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на территории Израиля, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

«Ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По информации Israel Hayom, сигналы тревоги, предупреждающие о возможной ракетной атаке, прозвучали в городе Сдерот. Снаряд упал в открытой местности и не причинил повреждений.

В декабре две ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории, были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В марте израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную во вторник вечером из палестинского анклава.