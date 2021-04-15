 

Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

15.04.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру.

«Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости».

Глава министерства сообщила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.

В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками.

Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / В январе в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека. Их возраст от 13 до 72 лет

27.11 / В Госдуму внесен проект о запрете демонстрации изображений нацистов

08.12 / Трамп планирует «затмить» инаугурацию Байдена массовым митингом оппозиции

27.11 / Названы наиболее волнующие российских школьников темы

19.12 / Госдеп уведомил Конгресс США о решении закрыть два консульства в России

24.06 / Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

08.02 / Байден намерен вернуть США в Совет ООН по правам человека – СМИ

28.12 / Сирийцы забросали камнями военный патруль США

24.03 / Поставку новой партии вакцин из Индии в Украину могут отложить на неопределенный срок – Радуцкий

02.07 / Осталось обработать менее 5% протоколов: поправки поддержали 78% россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика