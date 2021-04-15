Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру.

«Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости».

Глава министерства сообщила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.

В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками.

Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС.