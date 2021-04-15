Мнение: Коран, Кадыров и Навальный…

Рамзан Кадыров заметил скверную историю о желании сотрудников покровской ИК-2 проверить на экстремизм Коран, прежде чем священную книгу выдадут Алексею Навальному…. Но перевернул все на 180 градусов. Что меня очень удивило. Поэтому написал об этом самом Рамзану Кадырову вот такое вот письмо.

Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллаахи ва-баракятух, Рамзан Ахматович!

Прочитал Ваши размышления по поводу того, что Алексею Навальному не выдают Коран и что сотрудники колонии хотят проверить на экстремизм эту Священную для нас с Вами книгу.

Очень удивлен, что Вы обрушили свой праведный гнев не на сотрудников колонии, которые хотят найти в Коране то, чего там нет, а на Алексея.

Ну а как не удивиться, если Вы от имени всех мусульман, а значит и от моего имени, обращаетесь к сотрудникам колонии. Лично я не уполномочивал Вас обращаться к сотрудникам колонии от моего имени. Тем более не просил Вас обращаться с требованием «не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!»

Коран – Священная книга. И в чьих бы руках не оказалась Священная книга, она не может стать инструментом сеяния вражды.

Удивили меня и вот эти Ваши слова, Рамзан Ахматович: «…Не такой он человек, чтобы позволять ему делать с Кораном что вздумается….».

Вообще-то Алексей хочет изучить и понять Коран и Сунну Пророка. Что в этом плохого, что Священную для нас с Вами книгу изучит и поймет немусульманин?

Рамзан Ахматовчи!

Давайте вместе обратимся во ФСИН и вместе потребуем уважительного отношения к Корану, чтобы ни у одной сволочи не было даже тени мысли проверять Священную для нас с Вами книгу на экстремизм.

Фотография Алексея Навального отсюда

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