 

Степанов заявил, что в Украине нет проблем с госпитализацией больных COVID-19

15.04.2021, 21:32, Новости дня
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“С госпитализацией тяжелых больных нет проблем. У нас из почти 78 тыс. свободных коек по стране под COVID-19 на утро было занято 46 тыс. Более 30 тыс. свободны, так что проблем с койками нет”, – сказал министр.

Степанов отметил, что за больницы отвечает местная власть, и не исключил ситуации, когда пациента не хотят госпитализировать. Глава Минздрава сказал, что надо изучать каждый такой случай конкретно.

“Есть обязательства госпитализировать людей при соответствующих показаниях. Сатурация 85 – это обязательная госпитализация. Поэтому мы вынуждены иногда разбираться в каждом конкретном случае”, – подчеркнул он.

Степанов сказал, что в ситуациях, когда медики отказываются госпитализировать, можно звонить в контакт-центр министерства по номеру 0 800 60 20 19.

“Если у вас возникают любые проблемы, пожалуйста, звоните, чтобы мы могли очень быстро и профессионально разобраться в ситуации”, – сказал министр.

В Украине началось снижение заболеваемости COVID-19, об этом заявили в Национальной академии наук Украины 13 апреля. Пиковый период смертности еще не преодолен, снижения количества летальных случаев в Украине ученые ожидают на следующей неделе.

Контекст:14 апреля Степанов заявлял, что в Украине эпидемия COVD-19 идет на спад.
По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили в 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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