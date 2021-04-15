 

Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии, а потом назначил снова

15.04.2021, 21:32, Новости дня
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Соответствующий указ №165/2021 об увольнении Головатого в связи с истечением срока его полномочий президент подписал 15 апреля.

Следующим указом №166/2021 глава государства снова назначил Головатого на пост члена Венецианской комиссии.

Контекст:Головатый занимает должность члена Венецианской комиссии с марта 2017 года. Также был членом Венецианской комиссии в течение 1995–2001 и 2005–2009 годов, занимал должности вице-президента и члена бюро комиссии (1997-2001). С 2010 по 2013 год был представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы в Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия (комиссия “За демократию через право”) – консультативный орган при Совете Европы, который занимается анализом законов и законопроектов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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