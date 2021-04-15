Киевская мэрия обнародовала новую карту бомбоубежищ

В релизе отметили, что фонд сооружений гражданской обороны создан для укрытия жителей столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

“Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения”, – отметили в мэрии.

В КГГА подчеркнули, что руководители организаций и владельцы зданий при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

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Мэр Киева Виталий Кличко, который является председателем Ассоциации городов Украины, 14 апреля обнародовал заявление ассоциации по поводу концентрации войск Российской Федерации на границах Украины. Он обратился к центральной власти с призывом объединиться.

“В каждом регионе мы сделаем все необходимое для поддержки территориальной обороны, сохранения общественного порядка, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городов”, – отметил Кличко.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, после этого погибло еще двое.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является самой масштабной за последние годы. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. Мендель 12 апреля сообщила, что на восточной границе с Украиной РФ разместила более 40 тыс. военнослужащих, столько же российских военных находится в оккупированном Крыму

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля признал, что к “западным рубежам” России переброшено две армии и три соединения воздушно-десантных войск. По его словам, они участвуют в “контрольной проверке войск”. Шойгу также заявил, что Россия “принимает меры” в ответ на “угрожающую военную деятельность НАТО”.

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