 

Предложение Байдена о встрече с Путиным остается в силе, несмотря на санкции – Белый Дом

15.04.2021, 21:32, Новости дня
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Ее попросили прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявлял, что ограничения, введенные американской стороной, никак не способствуют проведению саммита Путина и Байдена.

“Приглашение остается в силе. Мы по-прежнему считаем, что это было бы хорошим шагом и движением вперед к построению стабильных и предсказуемых отношений”, – сказала Псаки.

Она также подчеркнула, что санкции были пропорциональным ответом на “неприемлемые действия” России.

США сегодня ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, США ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.
В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.
18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.
В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.
Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину встретиться для разговора в третьей стране “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”. 
Минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.
С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”. До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль.
США также обвиняет Россию в кибератаках. Так, газета The Washington Post в декабре прошлого года сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.
Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Хакеры также похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям. Газета The New York Times писала, что атака затронула более чем 250 государственных учреждений и крупных компаний. В их числе Госдепартамент, министерство энергетики и частично Пентагон.
Российские хакеры могли получить доступ и украсть тысячи писем чиновников бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана, утверждали собеседники Politico.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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