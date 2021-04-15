 

Между станциями “Серп и Молот” и “Нижегородская” возведут пешеходный мост

15.04.2021, 21:28, Разное
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Железнодорожный транспорт в Москве стал более привлекательным благодаря МЦД. Жители и гости столицы оценили новые комфортные станции, высокую тактовую частоту движения современных поездов и низкие тарифы. Такого не было на железных дорогах всего несколько лет назад.

Однако старая городская инфраструктура, находящаяся рядом со станциями МЦД, не справляется с возросшей частотой движения поездов и увеличившимся пассажиропотоком, поэтому приходится ее обновлять. Например, Москва стала отказываться от одноуровневых наземных переходов через пути. Они опасны и надолго задерживают пешеходов во время движения поездов.

Такой переход был между станциями “Серп и Молот” и “Нижегородская” Горьковского направления Московской железной дороги. Сейчас там строится пешеходный мост, который обеспечит безопасное и комфортное пересечение путей для местных жителей. Сооружение соединит Смирновскую и Нижегородскую улицы. Для маломобильных граждан установят лифты.

На данный момент специалисты уже установили опоры и первый пролет моста. Второй пролет будет располагаться вдоль дороги. Строительство надземного пешеходного перехода планируется завершить до конца 2021-го. К слову, в течение этого года в столице построят 14 разноуровневых переходов через железнодорожные пути.

Кстати, станции “Серп и Молот” и “Нижегородская” в будущем станут частью четвертой линии МЦД. Этот диаметр планируют запустить к 2023 году. Он свяжет Апрелевку, центр Москвы и Балашиху.

Говоря о развитии Нижегородского района, стоит отметить, что там благоустроено 89 дворов, 60 детских площадок, отремонтировано 53 дома, 505 подъездов и 14 спортивных площадок. Также открыты три станции Московского центрального кольца, и одна станция подземки, построено пять детских садов и две школы и открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве пешеходных переходов возле станций МЦД-2 “Красный Балтиец” и “Гражданская”.
Сооружения являются частью проекта планировки территории Курско-Рижского диаметра.



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