США ввели новые санкции против России

Ограничения затронут суверенный долг России. Санкции направлены также на юридические и физические лица. Под них подпадают 32 человека и организации, а также технологические компании.

Из США высылают десять российских дипломатов. После 14 июня Соединенные Штаты не смогут покупать гособлигации у Центробанка нашей страны и Фонда национального благосостояния.

Также санкции могут ввести в отношении к средствам массовой информации. США обвиняют Россию помимо прочего в “оккупации” Крыма. Наша страна не раз отрицала обвинения американской стороны.

О том, что США готовят санкции против России, говорилось еще зимой этого года. В свою очередь МИД нашей страны заявлял, что Россия отреагирует на ограничения решительным образом.

Новые санкции – это уже второй пакет ограничений против России от нового президента США Джо Байдена. Напомним, в марте Соединенные Штаты с ЕС ввели санкции в отношении чиновников из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Отметим, что санкции отразятся и на жизни простых граждан.