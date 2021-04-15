Ученые рассказали, в каком случае красное мясо может быть безвредным для сердца



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Эпидемиологические исследования неоднократно указывали на то, что употребление больших количеств красного мяса связано с увеличением риска сердечно-сосудистых болезней. Однако такие исследования не могут доказать, являлось ли причиной болезней у участников красное мясо, или они развились под влиянием других факторов, которые сопутствуют потреблению мяса.

Недавний метаанализ рандомизированных исследований показал, что влияние красного мяса на факторы риска сердечно-сосудистых болезней может зависеть от сопутствующего рациона. Авторы нового исследования поддерживают эту концепцию: они считают, что на фоне здорового питания мясо в умеренных количествах не пойдет во вред.

Традиционно в средиземноморской диете мало красного мяса. Но поскольку это популярный продукт, от которого многие не хотят отказываться, ученые из Университета штата Пенсильвания решили исследовать влияние на здоровье ее сочетания с разными количествами постной говядины. Постным называют мясо с низким содержанием жира.

В новом исследовании приняли участие 59 человек. За время наблюдения каждый из них сменил четыре диеты. Каждой диеты участники придерживались по четыре недели, между ними был перерыв в неделю. Ученые взяли у них анализы крови перед началом исследования и после завершения каждого диетического цикла.

Три из четырех вариантов питания были средиземноморской диетой с добавлением разного количества мяса. Первый вариант подразумевал употребление около 15 грамм мяса в день, второй – 71 грамм, третий – 155 грамм (это количество связано с риском болезней сердца). Контрольной диетой была «стандартная американская диета». Она включала 52% углеводов, 33% жиров, 15% белков. Количество мяса в ней было около 71 грамма.

Все три «средиземноморских» разновидности диеты включали оливковое масло как основной источник жиров, от трех до шести порций фруктов и не менее шести порций овощей. Все мясо в рационе участников исследования было постным.

Чтобы исследовать количество различных липидов в крови участников ученые использовали современную технологию – ядерный магнитный резонанс. Это одно из первых исследований средиземноморской диеты с применением этого метода. Ученые фокусировались на показателях уровня «вредного холестерина» и других липидных маркеров риска развития болезней сердца в крови участников.

Следование любому варианту средиземноморской диеты с мясом было связано с более низкими показателями «плохого холестерина» в крови по сравнению с показателями при употреблении «средней американской диеты».

Авторы считают, что их исследование показывает важность употребления здоровой и сбалансированной диеты.

«Когда вы следуете здоровой диете, которая базируется на фруктах, овощах и других растительных продуктах, это позволяет употреблять умеренные количества других продуктов, например, постного мяса. В нем есть важные питательные вещества», – сказала Дженнифер Флеминг (Jennifer Fleming), соавтор исследования.