 

Ученые рассказали, в каком случае красное мясо может быть безвредным для сердца

15.04.2021, 21:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Эпидемиологические исследования неоднократно указывали на то, что употребление больших количеств красного мяса связано с увеличением риска сердечно-сосудистых болезней. Однако такие исследования не могут доказать, являлось ли причиной болезней у участников красное мясо, или они развились под влиянием других факторов, которые сопутствуют потреблению мяса.

Недавний метаанализ рандомизированных исследований показал, что влияние красного мяса на факторы риска сердечно-сосудистых болезней может зависеть от сопутствующего рациона. Авторы нового исследования поддерживают эту концепцию: они считают, что на фоне здорового питания мясо в умеренных количествах не пойдет во вред.

Традиционно в средиземноморской диете мало красного мяса. Но поскольку это популярный продукт, от которого многие не хотят отказываться, ученые из Университета штата Пенсильвания решили исследовать влияние на здоровье ее сочетания с разными количествами постной говядины. Постным называют мясо с низким содержанием жира.  

В новом исследовании приняли участие 59 человек. За время наблюдения каждый из них сменил четыре диеты. Каждой диеты участники придерживались по четыре недели, между ними был перерыв в неделю. Ученые взяли у них анализы крови перед началом исследования и после завершения каждого диетического цикла.

Три из четырех вариантов питания были средиземноморской диетой с добавлением разного количества мяса. Первый вариант подразумевал употребление около 15 грамм мяса в день, второй – 71 грамм, третий – 155 грамм (это количество связано с риском болезней сердца). Контрольной диетой была «стандартная американская диета». Она включала 52% углеводов, 33% жиров, 15% белков. Количество мяса в ней было около 71 грамма.

Все три «средиземноморских» разновидности диеты включали оливковое масло как основной источник жиров, от трех до шести порций фруктов и не менее шести порций овощей. Все мясо в рационе участников исследования было постным.

Чтобы исследовать количество различных липидов в крови участников ученые использовали современную технологию – ядерный магнитный резонанс. Это одно из первых исследований средиземноморской диеты с применением этого метода. Ученые фокусировались на показателях уровня «вредного холестерина» и других липидных маркеров риска развития болезней сердца в крови участников.

Следование любому варианту средиземноморской диеты с мясом было связано с более низкими показателями «плохого холестерина» в крови по сравнению с показателями при употреблении «средней американской диеты».

Авторы считают, что их исследование показывает важность употребления здоровой и сбалансированной диеты.

«Когда вы следуете здоровой диете, которая базируется на фруктах, овощах и других растительных продуктах, это позволяет употреблять умеренные количества других продуктов, например, постного мяса. В нем есть важные питательные вещества», – сказала Дженнифер Флеминг (Jennifer Fleming), соавтор исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Россиян предупредили о последствиях коронавируса: Обостряет все хронические патологии

07.10 / Мнение: Штраф

26.10 / Актриса Алиса Гребенщикова заболела коронавирусом

01.08 / Мнение: В Севастополе открывается Матросский бульвар

11.08 / Мнение: Новых белых людей легко узнать

07.12 / В Сети появились характеристики Nokia 5.4: Snapdragon 662, 48 Мп и 4000 мА•ч

16.11 / Почему турки запрещают искать ковчег на горе Арарат?

11.03 / Мнение: Гугл вводит подоходный налог на Ютуб-блогеров

20.02 / «Забрали все»: полицейские огородили место убийства Бориса Немцова

18.03 / Украина заявила о намерении вооружить ВВС новыми американскими истребителями F-35

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика