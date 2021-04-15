 

Эксперт рассказал о рисках развития неврологических проблем при COVID-19

15.04.2021, 21:20, Разное
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Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, рассказал о вероятных осложнениях после коронавируса. Эксперт отмечает, что у мужчин старше 35 лет осложнения приводят к тяжелому течению болезни и реанимации.
Специалист рассказал, что сравнивать осложнения, вызванные гриппом и коронавирусом можно только после долгого наблюдения за больными с такими диагнозами. Уже доказано, что грипп не может поражать нервную систему, а коронавирус размножается в нервных клетках, поэтому появляется такая симптоматика, как утрата обоняния. Чаще всего оно вернется через несколько недель, но у определенных людей аносмия затягивается на месяцы. Также подчеркивает, что более возможными останутся такие осложнения, что затрагивают дыхательную систему.

Эксперт заявляет, что осложнения часто схожи с гриппом – это острый респираторный дистресс-синдром с дыхательной недостаточностью, отек легкого, присоединение вторичной инфекции, развитие сепсиса. Такие ухудшения состояния могут привести к смерти больных. Медик подчеркнул, что чем больше проходит времени после болезни COVID-19, тем возможность появления проблем подходит к нулю. Чем далее люди от контактов с вирусом, тем они быстрее смогут восстановиться. Все отрицательные перемены, которые можно наблюдать, часто появляются в первые недели после болезни.

Источник: aif.ru



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