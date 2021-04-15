 

“Любимая хулиганка”: Александр Буйнов философски поздравил Аллу Пугачеву с Днем Рождения

15.04.2021, 21:20, Разное
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Популярный певец Александр Буйнов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой посредством философской цитаты поздравил мэтра российской эстрады Аллу Пугачеву с Днем Рождения. Пост вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Поздравляя Примадонну с 72-летием, экс-вокалист группы “Веселые ребята” опубликовал в микроблоге архивный фотоснимок, иллюстрирующий совместное пребывание обеих звезд сцены на одном из концертных мероприятий. На размещенном фото Александр Буйнов улыбается телекамерам, приветственно вздернув вверх открытую ладонь, а Алла Пугачева игриво показывает зрителям кончик языка. Свое поздравление коллеге хозяин аккаунта начал с цитаты американского писателя Марка Твена. По мнению классика, возраст существует лишь в мыслях человека, и теряет свой количественный смысл в случае, если о нем не думать. “С днем рождения, любимая хулиганка Алла!” – такой звучной тирадой завершил свои откровения исполнитель.

Примечательно, что часть фолловеров решили поддержать философствование Александра Буйнова и высказали свои соображения по поводу возраста. Однако абсолютное большинство подписчиков предпочли горячо поздравить именинницу с праздником, а Алла Пугачева, со своей стороны, в числе первых комментариев тепло поблагодарила поприветствовавшего её певца.



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