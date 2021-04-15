 

Ученые изменили представление о загадочной девятой планете Солнечной системы

15.04.2021, 21:20, Разное
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Американские исследователи провели аналитическую работу, итоги которой заставили научный мир несколько пересмотреть существовавшие ранее представления о месторасположении предполагаемой девятой планеты Солнечной системы. В соответствии с расчетами исследователей, орбита загадочной планеты Х является более эксцентричной, чем полагалось прежде.
Главным доказательством ранее существующей гипотезы, появившейся еще в 2016 году, было понятие о видимой кластеризации орбит шести экстремальных транснептуновых объектов (ЭТНО), не приближающихся к Солнцу ближе, чем на 30 астрономических единиц (а.е.), и способных к удалению от него более, чем на 150 а.е. Стоит отметить, что за астрономическую единицу в науке принята величина среднего расстояния от Земли до Солнца. Траектории орбит ЭТНО размещены таким образом, что их линии апсид, объединяющие самую близкую к Солнцу точку орбиты с наиболее удаленной точкой, расположены под подобным углом. Фактор такого выравнивания, в частности, обусловлен наличием некоего большого тела, обладающего оказывающей влияние на ЭТНО гравитацией. Однако, из-за того, что с указанного времени было открыто еще больше ЭТНО, два года назад исследователи Майкл Браун и Константин Батыгин, представляющие Калифорнийский технологический институт в Пасадене (США), произвели пересмотр данных. Вес планеты должен быть всего впятеро тяжелее массы Земли (а не вдесятеро, как считалось ранее), а её орбита ассоциировалась с небольшим эксцентриситетом.

В текущем же году американские эксперты произвели очередное обновление гипотезы, беря за основу фактор влияния планеты Х на совокупность ледяных тел Облака Оорта за весь период жизни Солнечной системы. Батыгин и Браун предположили, что Солнце, по-видимому, сформировалось в пространстве звездообразующего облака совместно с другими звездами. Такие условия должны были бы создать в окрестностях молодой Солнечной системы внутреннее облако Оорта, ведь перемещающиеся параллельно звезды провоцировали бы смещение ледяных тел к главному светилу Солнечной системы. Проведение новых симуляций продемонстрировало, что Девятая планета за многомиллиардный период лет своего существования должна оказывать влияние на орбиты тел в облаке, смешивающемся с ЭТНО пояса Койпера и демонстрирующим проявление орбитальной кластеризации, более слабой, чем у транснептуновых тел.

Резюмируя, астрономы отметили, что для соответсвия обнаруженным данным необходима планета Х с более отдаленным и вытянутым очертанием орбиты, чем предполагалось предыдущими исследованиями. При этом, по мнению специалистов, скорее всего эксцентриситет не является слишком большим, так как в этом случае он произвел бы изменение наблюдаемой картины кластеризации. Материалы исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Источник: lenta.ru



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