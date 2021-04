Предстоящие санкции России не коснутся Северного потока – 2

Юридическое одобрение Минюста новых санкций для остановки газопровода Россия-Германия недавно было отменено.

Генеральный директор FireEye Кевин Мандиа, генеральный директор SolarWinds Судхакар Рамакришна и президент Microsoft Брэд Смит разговаривают перед слушанием в Комитете по разведке Сената. Ожидается, что администрация Байдена введет санкции в ответ на российскую шпионскую кампанию, известную как SolarWinds. | Drew Angerer/Photo via AP

By NATASHA BERTRAND and ANDREW DESIDERIO 04/14/2021

Санкции, одобренные Конгрессом против газопровода Россия-Германия «Северный поток-2», не будут включены в ожидаемые администрацией Байдена новые санкции в отношении Москвы за ее шпионскую кампанию SolarWinds и попытки вмешательства в выборы.

В прошлом месяце Министерство юстиции официально утвердило как минимум два пакета санкций в отношении Nord Stream 2 AG , компании, ответственной за планирование, строительство и последующую эксплуатацию трубопровода, и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Но, по словам трех человек, знакомых с данным вопросом, это юридическое одобрение было отменено на прошлой неделе на фоне продолжающихся внутренних дебатов о том, какие организации соответствуют юридическому порогу для санкций.

По словам двух людей, знакомых с кулуарными разговорами, депутаты-демократы и республиканцы уже запросили Госдепартамент об отмене, о которой они узнали только по неофициальным каналам.

Законодатели утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и его генерального директора, соответствуют юридическому порогу санкций в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, известным как PEESA.

Но другой человек, знакомый с отменой санкций, сказал, что некоторые официальные лица администрации посчитали, что юридическое одобрение было предоставлено преждевременно, до того, как Государственный департамент был полностью готов к введению новых санкций. Юридическое одобрение – один из последних шагов в межведомственном процессе перед введением санкций.

КНБ обратился за комментарием в Госдепартамент. Госдепартамент и Министерство юстиции от комментариев отказались.

По словам двух людей, знакомых с планами, ожидается, что уже в четверг администрация Байдена введет новые санкции против российского правительства и сотрудников разведки в ответ на российскую шпионскую кампанию, известную как SolarWinds, и вмешательство в выборы в 2020 году. По словам источников, несколько российских дипломатов также будут высланы из США в рамках ответных мер. Госдепартамент уведомил партнеров и заинтересованные стороны о неминуемых санкциях в среду вечером.

В то же время, по словам официальных лиц, администрация неохотно двигалась слишком агрессивно в отношении «Северного потока – 2», поскольку она работает над восстановлением американо-германских отношений. Хотя администрация действительно хочет воспрепятствовать энергетическому рычагу Москвы – президент Джо Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы», – она ​​также хочет укрепить отношения США с Берлином, который лоббирует в Вашингтоне, продолжение строительства трубопровода.

«Мы очень хотим восстановить наши отношения с Германией после четырех лет злоупотреблений со стороны предыдущей администрации», – сказал высокопоставленный чиновник администрации. «Но Конгресс не сдвинулся с места. Мы находимся между молотом и наковальней».

Законодатели действительно оказывают давление на администрацию, чтобы она делала больше, чтобы остановить трубопровод , который завершен более чем на 95 процентов и быстро продвигается к финишу. В прошлом месяце Морское управление Дании сообщило, что новое российское трубоукладочное судно под названием «Академик Черский» скоро присоединится к «Северному потоку-2», что потенциально еще больше ускорит строительство трубопровода.

Вопрос особенно актуален для Украины. «Северный поток – 2» позволит РФ обойти Украину при транспортировке российского газа в ЕС, лишив Киев важнейших доходов.

В соответствии с PEESA администрация Байдена обязана представлять в Конгресс отчет каждые 90 дней – следующий должен быть в мае – с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые могут быть подвергнуты санкциям. Согласно письму, направленному сенатором Тедом Крузом (штат Техас) и сенатором Джимом Ришем (штат Айдахо) госсекретарю Энтони Блинкену в прошлом месяце, в список входят как минимум семь российских судов.

Однако до сих пор Госдепартамент не ввел новых санкций в отношении «Северного потока – 2»; скорее, он поддержал санкции, введенные администрацией Трампа в отношении российского трубоукладочного судна Fortuna и его владельца KVT-RUS.

U.S. efforts against Russian debt could have ‘broader chilling effect’: U.S. official

Меры США направленные против российского долга могут иметь “более широкий сдерживающий эффект”: официальный представитель США

Thursday, 15 Apr 2021

WASHINGTON (Reuters) – Новые широкомасштабные меры США против Москвы могут оказать «более сильное сдерживающее воздействие» на российскую экономику, но они спланированы таким образом чтобы оказать ограниченное вторичное воздействие на мировые финансовые рынки, заявил в четверг высокопоставленный представитель администрации.

Глубина воздействия на экономику мер, направленных на суверенный долг России, может варьироваться от инфляции до повышения стоимости государственных заимствований, бегства капитала и слабости валюты, но частично будет зависеть от того, как Москва решит отреагировать и будет ли она усиливаться, по словам чиновника, который отказался быть названным.

