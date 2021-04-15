 

Турция заявляет, что не принимает ничью сторону в украинско-российском конфликте

15.04.2021, 21:16, Разное
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 15 апреля, что Анкара не принимает ничью сторону в конфликте между Украиной и Россией. «Мы не принимаем чью-то  сторону  [в конфликте] между странами. Наша позиция ясна: сбалансированная и конструктивная», – сказал он.

Thursday April 15 2021 

Президент Украины Владимир Зеленский посещает позиции вооруженных сил у линии фронта с поддерживаемыми Россией сепаратистами во время своей рабочей поездки в Донбасс, Украина, 8 апреля 2021 года.

Duvar English – Рейтер

Турция не принимает чью бы то ни было сторону в конфликте между Украиной и Россией и поддерживает дипломатическое решение вопроса, заявил 15 апреля министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на фоне опасений по поводу наращивания российской военной мощи вдоль границы с Украиной.

Соединенные Штаты и НАТО встревожены наращиванием сил на границе и в Крыму, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году. В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «тревожной» ситуации в восточно-украинском Донбассе. и предложил поддержку  Анкары.

Впоследствии РФ заявила, что Турция и другие страны не должны подпитывать «воинственные настроения» на Украине.

В интервью телекомпании НТВ Чавушоглу сказал, что член НАТО Турция поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

«Мы обращаемся к обеим странам с одним и тем же призывом к мирному разрешению вопросов», – сказал он. «Мы не выбираем чью-то сторону между странами. Наша позиция ясна: сбалансированная и конструктивная».

Турция наладила тесное сотрудничество с Россией по конфликтам в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, а также в оборонной и энергетической сферах. Но она  критикует аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. В 2019 году она также продавала Киеву  беспилотники.

На прошлой неделе Турция заявила, что Соединенные Штаты отправят два военных корабля в Черное море, что РФ назвала провокацией. 14 апреля турецкие дипломатические источники сообщили, что Вашингтон отменил развертывание.

Чавушоглу сказал, что Вашингтон проинформировал Анкару об этом решении. Он сказал, что для любого будущего развертывания потребуется 15-дневный период уведомления в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, которая предоставляет Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное море и Средиземное море, и ограничивает доступ военных кораблей.

«Если американские корабли не пройдут через пролив сегодня, 15-дневный период уведомления начнется заново. Неприбрежным государствам необходимо направлять уведомления за 15 дней», – сказал Чавушоглу.



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