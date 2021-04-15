МИД: Вызовы российских послов в Британии и Польше это вассалитет 21 века

Вызовы российских послов в министерства иностранных дел Британии и Польши говорят о цепной реакции в странах НАТО в поддержку санкций США в отношении России, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций – признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», – передает ее слова РИА «Новости».

«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21 века», – подчеркнула Захарова.

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Сообщалось, что посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно из-за санкций США против РФ и ситуации на восточной границе Украины. Кроме того, МИД Британии вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина для обсуждения приписываемого Москве хакерского взлома компании SolarWinds.

Также в четверг посол США в РФ Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе. В Министерстве иностранных дел РФ предупредили посла США о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России.